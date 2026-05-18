Ji-Paraná garante vaga nas finais do Campeonato Rondoniense Sub-15 e 17

Os confrontos decisivos realizados neste fim de semana definiram os grandes finalistas das categorias de base do Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17.

O grande destaque das semifinais foi o Ji-Paraná, que carimbou o passaporte para a disputa do título em ambas as categorias.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os resultados do futebol de base movimentaram os estádios do estado e ditaram o futuro da competição.

EMOÇÃO E VIRADA NO SUB-15

Pela categoria Sub-15, o Gazin Porto Velho recebeu o Ji-Paraná no Estádio Aluízio Ferreira, na capital. Os donos da casa saíram na frente no placar, mas a equipe do interior reagiu de forma avassaladora, buscou a virada e fechou a partida com uma vitória expressiva por 4 a 2.

Com o resultado, o Ji-Paraná avançará para a grande final e enfrentará o Pimentense. O time de Pimenta Bueno carimbou sua vaga ao derrotar o Espigão por 2 a 0, em pleno Estádio Luizinho Turatti.

GOLEADA E PÊNALTIS NO SUB-17

Já na categoria Sub-17, o Espigão não deu chances para o Vilhena e aplicou uma goleada por 5 a 2. A partida foi realizada no Estádio Eduardão, em Presidente Médici.

O adversário do Espigão na finalíssima será, novamente, o Ji-Paraná. O “Galinho” sofreu para avançar diante do Brazuca. Após um empate persistente por 0 a 0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades máximas, o Ji-Paraná foi mais eficiente e venceu pelo placar de 3 a 2.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) deve divulgar nos próximos dias as datas, locais e horários oficiais das partidas que decidirão os campeões estaduais da base.