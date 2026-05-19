ExpoVilhena começa nesta quinta-feira com show de Simone Mendes e escolha da Rainha; organizador comenta

Nesta quinta-feira, 21 de maio, na cidade de Vilhena, começa um dos maiores eventos agropecuários do Estado de Rondônia na cidade de Vilhena.

Trata-se da ExpoVilhena, que vai até domingo, 24, e contará com shows nacionais, rodeio, exposição comercial, parque de diversões e diversas atrações voltadas ao agronegócio e entretenimento.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Thiago Candido, gestor comercial da Ditado Produções, organizadora do evento, destacou o entusiasmo da equipe com a receptividade da população e a grandiosidade da estrutura montada para o evento.

“A expectativa está muito boa. A gente realmente veio para entregar uma experiência diferenciada para Vilhena. É muito gratificante ver a cidade abraçando o evento, vendo essa mega estrutura sendo montada, com apoio da Prefeitura, do Sicoob e de vários parceiros. Isso faz toda a diferença para Vilhena e toda a região de Rondônia”, afirmou.

Segundo Thiago Candido, a ExpoVilhena chega com estrutura de nível nacional, reunindo grandes atrações musicais e um ambiente preparado para receber milhares de pessoas durante os quatro dias de festa.

A programação musical contará com Simone Mendes na abertura, no dia 21 de maio. Já no dia 22, sobem ao palco Hugo e Guilherme. Encerrando a programação principal, Gusttavo Lima será a grande atração do sábado, dia 23.

Além dos shows, a feira terá rodeio, praça de alimentação, parque de diversões, exposição de máquinas agrícolas, equipamentos, caminhões, estandes comerciais, área pecuária e torneio leiteiro. “É um evento que realmente abrange toda a cidade e toda a região. Vamos ter também a participação do Sebrae, empresas expondo produtos e uma estrutura preparada para receber famílias inteiras”, destacou.

A organização também reforçou que a entrada para a pista será gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que posteriormente será destinado a ações sociais. Já para quem deseja uma experiência diferenciada, estarão disponíveis áreas Prime, camarotes individuais e camarotes empresariais.

Outro destaque da programação será a escolha da Rainha da ExpoVilhena, que acontecerá ao vivo no primeiro dia do evento. A competição contará com premiações para primeiro, segundo e terceiro lugar.

Thiago Candido também agradeceu o apoio das empresas patrocinadoras e parceiros que acreditaram no projeto da primeira edição da feira.