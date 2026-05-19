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quarta-feira, 20 de maio de 2026.

VÍDEO: Revista expõe detalhes e aponta perito da PF de Vilhena como suspeito por vazar contrato milionário da esposa de Alexandre de Moraes

Reportagem afirma que João Nabas atua na "Cidade Clima da Amazônia" desde 2009 e ocupa funções ligadas ao setor técnico-científico
Revista Forum / Foto: Divulgação

Uma reportagem publicada pela Revista Fórum trouxe novos detalhes sobre a investigação da Polícia Federal (PF) envolvendo o perito criminal João Cláudio Nabas, servidor lotado em Vilhena e suspeito de vazar informações sigilosas da Operação “Compliance Zero” para a jornalista Malu Gaspar (leia mais AQUI).

Segundo a matéria, o perito teria repassado dados relacionados ao contrato milionário firmado entre o Banco Master e a advogada Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

A publicação informa que João Cláudio Nabas foi afastado das funções e será alvo de investigação interna após a operação autorizada pelo ministro André Mendonça.

De acordo com a reportagem, Nabas atua em Vilhena desde 2009 e ocupa funções ligadas ao setor técnico-científico da Polícia Federal no município.

A Revista Fórum também afirma que o perito demonstraria alinhamento político com figuras ligadas à Operação Lava Jato e ao campo conservador. Entre os pontos citados estão supostas interações nas redes sociais com o senador Sergio Moro e conteúdos relacionados ao deputado federal Marcel van Hattem.

A reportagem ainda menciona compartilhamentos de conteúdos classificados como fake news e cita que o investigado seria visto como “gente do Moro na PF”, expressão utilizada pelo repórter ao abordar os bastidores políticos envolvendo o caso.

As investigações apuram se o servidor utilizou acesso privilegiado às informações da operação para repassar dados protegidos por sigilo à imprensa.

Em nota oficial, o Supremo Tribunal Federal reforçou que a investigação não tem como alvo jornalistas ou veículos de comunicação, mas sim a eventual conduta irregular de agente público responsável pela guarda das informações sigilosas.

Assista a reportagem completa abaixo:

 

 

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