VÍDEO: Revista expõe detalhes e aponta perito da PF de Vilhena como suspeito por vazar contrato milionário da esposa de Alexandre de Moraes

Uma reportagem publicada pela Revista Fórum trouxe novos detalhes sobre a investigação da Polícia Federal (PF) envolvendo o perito criminal João Cláudio Nabas, servidor lotado em Vilhena e suspeito de vazar informações sigilosas da Operação “Compliance Zero” para a jornalista Malu Gaspar (leia mais AQUI).

Segundo a matéria, o perito teria repassado dados relacionados ao contrato milionário firmado entre o Banco Master e a advogada Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

A publicação informa que João Cláudio Nabas foi afastado das funções e será alvo de investigação interna após a operação autorizada pelo ministro André Mendonça.

De acordo com a reportagem, Nabas atua em Vilhena desde 2009 e ocupa funções ligadas ao setor técnico-científico da Polícia Federal no município.

A Revista Fórum também afirma que o perito demonstraria alinhamento político com figuras ligadas à Operação Lava Jato e ao campo conservador. Entre os pontos citados estão supostas interações nas redes sociais com o senador Sergio Moro e conteúdos relacionados ao deputado federal Marcel van Hattem.

A reportagem ainda menciona compartilhamentos de conteúdos classificados como fake news e cita que o investigado seria visto como “gente do Moro na PF”, expressão utilizada pelo repórter ao abordar os bastidores políticos envolvendo o caso.

As investigações apuram se o servidor utilizou acesso privilegiado às informações da operação para repassar dados protegidos por sigilo à imprensa.

Em nota oficial, o Supremo Tribunal Federal reforçou que a investigação não tem como alvo jornalistas ou veículos de comunicação, mas sim a eventual conduta irregular de agente público responsável pela guarda das informações sigilosas.

Assista a reportagem completa abaixo: