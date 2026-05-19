Rosangela Donadon viabiliza veículo para reforçar atendimento no município de Parecis

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) viabilizou a doação de um veículo para o município de Parecis, reforçando o compromisso do mandato com o fortalecimento das cidades do interior de Rondônia.

A ação foi articulada junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) e irá beneficiar diretamente a administração municipal.

O veículo autorizado para doação é um VW Gol 1.6, ano 2010, que atualmente pertence ao patrimônio do Detran e, após a conclusão dos trâmites legais, passará a integrar a frota oficial do município. A autorização foi assinada pelo diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha.

Segundo Rosangela Donadon, o objetivo é garantir melhores condições para que os municípios possam ampliar os atendimentos e oferecer mais eficiência nos serviços prestados à população. A parlamentar destacou que muitas cidades enfrentam dificuldades estruturais e precisam de apoio para fortalecer a gestão pública.

A deputada afirmou ainda que seguirá atuando de forma próxima aos municípios rondonienses, ouvindo as demandas das lideranças locais e buscando soluções que tragam benefícios concretos para a população, principalmente nas áreas que necessitam de reforço logístico e estrutural.

Rosangela Donadon agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pelo apoio às ações desenvolvidas em favor dos municípios de Rondônia e também ao diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, pela parceria e atenção dada à solicitação apresentada por seu gabinete.