PM localiza em área de mata motocicleta furtada em estacionamento de faculdade em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta na tarde desta terça-feira, 19 de maio, em Vilhena.

O veículo havia sido furtado de dentro do estacionamento de uma faculdade particular no município.

O furto do veículo ocorreu na noite da última sexta-feira, 15 de maio, enquanto a proprietária estava no estabelecimento de ensino. Desde o registro da ocorrência, as forças de segurança iniciaram o levantamento de informações para rastrear o paradeiro do bem.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, após intensificar o patrulhamento em setores considerados estratégicos, a guarnição da Rádio Patrulha obteve sucesso em localizar a motocicleta Honda CG 160 Fan, ano 2016, de cor preta, com placa QBX-9A83, de Vilhena.

O veículo estava escondido em meio a uma área de mata fechada localizada nos fundos do bairro Solar de Vilhena, tática frequentemente utilizada por criminosos para “esfriar” veículos roubados antes de desmanchá-los ou levá-los para outras regiões.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Após a realização dos trâmites legais e da perícia de praxe, o veículo será devidamente restituído ao seu legítimo dono.

A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar os autores do furto.