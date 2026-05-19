Secretaria de Meio Ambiente promove ações de conscientização durante Exposição Agropecuária em Vilhena

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará, entre os dias 21 e 24 de maio, uma programação especial de educação e conscientização ambiental durante a Exposição Agropecuária em Vilhena.

A iniciativa contará com um stand temático preparado para receber visitantes de todas as idades com atividades educativas, exposições e ações voltadas à preservação da natureza.

O espaço terá como objetivo aproximar a população das questões ambientais, promovendo informações sobre conservação da fauna, combate aos crimes ambientais e práticas sustentáveis.

Entre as atrações confirmadas está a exposição do barco utilizado pelo Batalhão de Polícia Ambiental em ações de fiscalização e proteção dos rios. O público também poderá conhecer materiais de pesca e equipamentos utilizados em derrubadas ilegais, apreendidos durante operações ambientais.

Outro destaque será a exposição de animais taxidermizados, incluindo exemplares de onça, cobra e pássaros, proporcionando conhecimento sobre a fauna regional e reforçando a importância da preservação das espécies.

Além das atividades educativas, o stand contará com feira de adoção responsável de cães e gatos, distribuição gratuita de mudas de árvores e entrega de materiais informativos sobre preservação ambiental e sustentabilidade.

Segundo a organização, a proposta é incentivar a conscientização da população sobre a importância da proteção ao meio ambiente e estimular práticas que contribuam para a preservação dos recursos naturais.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente convida toda a comunidade a participar da programação e reforça que a preservação ambiental é uma responsabilidade coletiva.