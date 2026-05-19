VÍDEO: falta de energia revolta moradores e comerciantes em distrito de Chupinguaia

Moradores do distrito de Guaporé, no município deChupinguaia, e a comunidade Urucumacuã, que pertence a Pimenta Bueno, enfrentam há cerca de três semanas sérios problemas no fornecimento de energia elétrica, situação que tem provocado transtornos diários e prejuízos.

Segundo relatos de moradores, as interrupções estariam ocorrendo devido a protestos realizados por funcionários de uma empresa terceirizada responsável pelo sistema elétrico da região.

Os trabalhadores alegariam falta de pagamento e, em forma de manifestação, estariam desligando a subestação que atende os distritos.

Em vídeo enviado à redação do Extra de Rondônia, os moradores afirmam que, no início do problema, os desligamentos duravam cerca de duas horas por dia. No entanto, nesta semana a situação se agravou, chegando a registrar até 12 horas consecutivas sem energia elétrica.

Além dos prejuízos causados às residências e ao comércio local, a falta de energia também compromete diretamente o abastecimento de água nos dois distritos, afetando dezenas de famílias. “Estamos pagando nossas contas em dia e não temos culpa do problema entre a empresa e os terceirizados. Quem está sofrendo é a população”, reclamou um morador.

Famílias com crianças e idosos estão entre as mais afetadas, principalmente devido ao calor intenso e à dificuldade de armazenar alimentos e medicamentos que dependem de refrigeração.

Comerciantes também relatam prejuízos causados pela interrupção prolongada no fornecimento de energia, incluindo perdas de produtos perecíveis, dificuldade no funcionamento de equipamentos e queda nas vendas.

A população cobra uma solução urgente para o problema e pede que as autoridades e órgãos responsáveis intervenham para evitar que os distritos continuem enfrentando sucessivos apagões. (Assista ao vídeo abaixo).