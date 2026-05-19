Deputada Federal Cristiane Lopes reforça apoio ao produtor rural durante solenidade em Cujubim 

Sempre atuante e presente em Cujubim, a deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) participou da solenidade de entrega de implementos agrícolas à Associação de Produtores Rurais da Comunidade Leste Mato Grosso (ASPRUC-LMT).

A ação foi realizada pelo deputado estadual Pedro Fernandes e os vereadores Alécio Fernandes, Haroldo e Paula, e representa um importante avanço para os produtores locais, garantindo mais estrutura, eficiência no campo e incentivo à agricultura familiar, setor que movimenta a economia da região.

A cerimônia contou com a presença do prefeito João Becker, do presidente da ASPRUC-LMT, Edvaldo Pritski Gonçalves, do vice-presidente Toni Silva Santos, do secretário municipal de Agricultura, Sérgio Bonasi, além de lideranças locais, produtores rurais e moradores da comunidade.

Durante o evento, Cristiane Lopes destacou a importância de apoiar quem produz e gera desenvolvimento para Rondônia.

“A agricultura é uma das maiores forças do nosso estado. São os pequenos e médios produtores rurais que ajudam a movimentar a economia, geram empregos, produzem alimentos e levam desenvolvimento para nossas cidades. Investir no homem e na mulher do campo é garantir mais oportunidades, crescimento econômico e qualidade de vida para toda a população”, afirmou a deputada.

O deputado estadual Pedro Fernandes também destacou a importância da união entre os mandatos para levar resultados concretos aos municípios do interior.

“Quando trabalhamos unidos, quem ganha é a população. Nosso compromisso é estar presente nos municípios, ouvindo as necessidades da população e buscando soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Esses implementos vão fortalecer o trabalho dos produtores rurais e ajudar no crescimento da economia de Cujubim”, ressaltou o parlamentar.

O vereador Alécio Fernandes enfatizou a importância da parceria entre os representantes políticos para atender as demandas da comunidade rural.

“Essa é uma conquista muito importante para os produtores da nossa região. Ficamos felizes em ver parlamentares comprometidos com Cujubim e com o fortalecimento da agricultura familiar. Esses investimentos ajudam diretamente quem trabalha no campo e contribuem para o desenvolvimento do município”, afirmou o vereador.

O presidente da ASPRUC-LMT, Edvaldo Pritski Gonçalves, ressaltou a relevância da parceria e do apoio recebido para fortalecer o trabalho dos produtores rurais da região.

“Essa entrega representa muito para nossa associação e para cada produtor que trabalha diariamente no campo. Cujubim precisa de representantes comprometidos com a realidade da nossa população e que entendam as necessidades da agricultura familiar. Somos gratos pelo apoio e pelos investimentos que estão chegando ao município”, destacou.

Além do fortalecimento da agricultura familiar, Cristiane Lopes já destinou mais de R$ 3,5 milhões para o município de Cujubim, com investimentos voltados para a aquisição de equipamentos para salas inclusivas nas escolas municipais, realização de cirurgias eletivas, incentivo à agricultura familiar e outras ações importantes para a população.

Ao final da solenidade, a parlamentar também parabenizou o deputado estadual Pedro Fernandes, os vereadores envolvidos e todas as lideranças que contribuíram para a realização da ação.

“Nosso mandato tem trabalhado com responsabilidade, parceria e compromisso com os municípios de Rondônia. Seguiremos buscando recursos, apoiando projetos e garantindo investimentos que tragam resultados reais para a população de Cujubim. Nosso objetivo é continuar transformando vidas e construindo um futuro com mais desenvolvimento, oportunidades e dignidade para todos”, finalizou Cristiane Lopes.