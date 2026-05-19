FACADAS: homem condenado a 14 anos de prisão por encomendar morte de desafeto por R$ 2 mil em cidade de RO

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) atuou, em maio, em sessão do Tribunal do Júri que resultou na condenação de um homem a 14 anos de prisão por homicídio qualificado, na comarca de Espigão do Oeste.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria intelectual (mandante) do réu em um crime ocorrido em 2019 no distrito de Boa Vista do Pacarana.

O MP sustentou, durante os debates em plenário, que o homicídio foi praticado mediante promessa de pagamento e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Os jurados acolheram as teses apresentadas pela acusação.

O crime aconteceu no dia 28 de junho de 2019. Conforme a acusação, o acusado teria oferecido R$ 2 mil para que outra pessoa cometesse o homicídio. A vítima foi atraída até uma residência sob o pretexto de consumir bebida alcoólica. Durante o encontro, ela foi atacada com golpes de faca. O processo do executor do crime foi desmembrado e julgado separadamente.

Durante a sessão, foram ouvidas testemunhas e informantes, além da reprodução de depoimentos colhidos na fase de instrução. O réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Após a votação dos quesitos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito, afastaram a absolvição e mantiveram as qualificadoras de promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Tribunal do Júri é responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, como homicídio. A atuação do MP nesses casos visa defender o direito à vida, promover a responsabilização criminal e contribuir para a proteção da sociedade e o cumprimento da legislação penal.