Transbordo de fossas no Hospital Regional gera reclamações e mobiliza Secretaria em Vilhena

Denúncias encaminhadas à redação do Extra de Rondônia nesta semana apontam o transbordamento de fossas no Hospital Regional de Vilhena, com o escoamento de resíduos para a rede pluvial.

A situação gerou preocupação na comunidade, já que a unidade hospitalar deve manter rigorosos padrões de higiene e preservação ambiental, tanto em suas dependências internas quanto externas.

Em resposta ao site, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que o problema ocorreu após o desmoronamento de terra na área das fossas, causando o colapso da estrutura.

Segundo a pasta, os trabalhos para solucionar o impasse tiveram início na manhã desta terça-feira, 19. A secretaria também informou que está em andamento um projeto de implantação de um novo sistema de tratamento de esgoto para atender o Hospital Regional e o Instituto do Rim.