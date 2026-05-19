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terça-feira, 19 de maio de 2026.

Transbordo de fossas no Hospital Regional gera reclamações e mobiliza Secretaria em Vilhena

Órgão municipal informou que desmoronamento de terra provocou impasse
Trabalho para resolver problema começou na manhã desta terça-feria / Foto: Divulgação

Denúncias encaminhadas à redação do Extra de Rondônia nesta semana apontam o transbordamento de fossas no Hospital Regional de Vilhena, com o escoamento de resíduos para a rede pluvial.

A situação gerou preocupação na comunidade, já que a unidade hospitalar deve manter rigorosos padrões de higiene e preservação ambiental, tanto em suas dependências internas quanto externas.

Em resposta ao site, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que o problema ocorreu após o desmoronamento de terra na área das fossas, causando o colapso da estrutura.

Segundo a pasta, os trabalhos para solucionar o impasse tiveram início na manhã desta terça-feira, 19. A secretaria também informou que está em andamento um projeto de implantação de um novo sistema de tratamento de esgoto para atender o Hospital Regional e o Instituto do Rim.

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