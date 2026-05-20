Após contar com relatoria do senador Bagattoli, PL dos Safristas vai à sanção presidencial

O projeto que garante mão de obra no campo e a continuidade da produção de alimentos vai à sanção. Um trabalho de mais de três anos que busca renovar a força de trabalho e a competitividade do setor produtivo brasileiro.

Esse projeto é o PL dos Safristas, uma proposta que teve a relatoria de Jaime Bagattoli (PL) no Senado Federal, e que acaba de ser aprovada também na Câmara dos Deputados.

“Nos últimos dez anos, a agropecuária perdeu 20% da sua mão de obra, especialmente nas safras. É a única atividade que não cresceu no número de trabalhadores. O problema já atinge a produção de café e frutas em todas as regiões do país. São alimentos que deixam de chegar à mesa do consumidor, justamente porque o produtor não conseguir contratar”, explica o senador.

BENEFÍCIOS

Na prática, o PL 715/2023 pode ser considerado um investimento no Brasil, uma vez que garante ganhos econômicos e sociais e mantém a garantia de programas sociais.

Com o projeto, as famílias dos safristas terão os benefícios como o Bolsa Família mantidos, ao mesmo tempo em que terão mais renda e poder de compra, movimentando o comércio local e gerando arrecadação.

“Acredito fielmente que o PL dos Safristas é uma importante medida para a erradicação da pobreza e estímulo à formalização”, comemorou Bagattoli.