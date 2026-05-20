Com foco nas eleições, Guilherme Naré assume comando do Democracia Cristã em Vilhena

Guilherme Naré visitou a redação do site Extra de Rondônia para informar que assumiu oficialmente o comando do diretório municipal do Democracia Cristã (DC) em Vilhena.

Além da presidência local, ele também recebeu da executiva estadual a missão de coordenar a reorganização partidária em toda a região do Cone Sul de Rondônia.

Com experiência acumulada em cargos da administração pública e trânsito em diferentes setores da sociedade civil, Naré afirmou que assume o partido em um momento de renovação e fortalecimento da legenda visando as próximas eleições.

Durante a entrevista, ele destacou que a prioridade será reorganizar a estrutura partidária, ampliar o diálogo com a população e construir novas alianças políticas.

Naré também afirmou que pretende incentivar a participação de mulheres e jovens na política, seguindo as diretrizes da legenda. “Assumir a presidência do partido não é um prêmio; é uma trincheira. Vamos recolocar a sigla no centro do debate da cidade e da região, ouvindo trabalhadores, comerciantes, associações e a população em geral. Política se faz com presença e humildade”, declarou ao Extra de Rondônia.

Ele afirmou que os nomes da nova executiva municipal será anunciada nos próximos dias. Entre os projetos já previstos está a realização de um seminário sobre desenvolvimento econômico local com justiça social, que deverá ocorrer na Câmara de Vereadores no próximo mês.

De acordo com ele, entre os primeiros passos da nova gestão, está a criação de um comitê de pré-candidaturas, que deverá mapear possíveis nomes para disputar cargos de vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual e deputado federal.

CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO

Segundo o presidente estadual do partido, Ednei Lima, a escolha de Guilherme Naré ocorreu pela sua capacidade de articulação política e experiência na formação de grupos partidários.