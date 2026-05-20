Produtor rural vai à polícia e denuncia suposto golpe após venda de castanha em Primavera de RO

O produtor rural Osmar Morais, morador de Primavera de Rondônia, procurou as autoridades após ser vítima de um suposto golpe aplicado por dois homens que estavam em um veículo Saveiro branca.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira passada e, segundo o denunciante, causou prejuízo superior a R$ 1.700, que vendeu aproximadamente 150 quilos de castanha e não recebeu pelo produto.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), os suspeitos negociaram a compra normalmente e combinaram que o pagamento seria realizado via Pix após o carregamento da mercadoria. No entanto, após deixarem o local com a carga, os homens desapareceram e não efetuaram a transferência prometida.

O produtor garante que um dos compradores já havia adquirido anteriormente uma pequena quantidade do produto, o que ajudou a gerar confiança na nova negociação.

Desde então, Osmar afirmou que tenta contato e aguarda explicações, mas até o momento não obteve retorno dos compradores. Osmar divulgou imagens dos suspeitos e do veículo que foram registradas por câmeras de segurança e encaminhou às autoridades para auxiliar nas investigações.

Osmar alerta para que produtores rurais redobrem a atenção durante negociações, principalmente em vendas realizadas sem confirmação imediata do pagamento.