Servidor do TRE que acompanhava equipe para evento eleitoral é encontrado sem vida em quarto de hotel em Vilhena

Um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), identificado como Mário Leme da Rocha Junior, foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira, 20 de maio, em Vilhena.

O funcionário público estava hospedado em um hotel do município para compromissos profissionais.

A vítima, que residia em Porto Velho, havia viajado a Vilhena na companhia de outros servidores da instituição.

A equipe estava na cidade com o objetivo de participar de um evento oficial organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o servidor foi localizado em seu aposento pelos próprios colegas de trabalho. Ao notarem que ele não esboçava reações, os companheiros acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Contudo, assim que os socorristas chegaram ao quarto do hotel, puderam apenas constatar o óbito.

CAUSA NATURAL

Análises preliminares realizadas no local indicam que a morte ocorreu devido a causas naturais, sendo a principal suspeita um infarto fulminante. Não foram encontrados sinais de violência ou arrombamento no quarto.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao estabelecimento para realizar os procedimentos de praxe. Após a liberação do local, o corpo do servidor foi removido pela Funerária Canaã.

Após a conclusão dos trâmites legais exigidos, o corpo será transladado para a capital, Porto Velho, onde ocorrerão os serviços fúnebres de velório e sepultamento junto aos familiares e amigos.

OAB LAMENTA FALECIMENTO

Através da redes sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Vilhena, manifestou seus mais profundos sentimentos pelo falecimento do servidor e informou o cancelamento das palestras que seriam realizadas no dia 20 em Vilhena, e no dia 21 em Rolim de Moura.