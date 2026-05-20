Rosangela Donadon destaca quase R$ 3 milhões destinados para Cabixi durante Festa do Milho

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) participou, no dia 16 de maio, da tradicional Festa do Milho, em Cabixi, evento que reúne famílias, produtores rurais e a comunidade em uma grande celebração das tradições culturais e do fortalecimento do município.

Durante a festividade, a parlamentar destacou que já destinou quase R$ 3 milhões em emendas para Cabixi nos anos de 2025 e 2026, contemplando diversas áreas importantes para o desenvolvimento da cidade.

Segundo Rosangela, os investimentos reforçam o compromisso do seu mandato com o crescimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.

A deputada ressaltou que, somente nos últimos dias, importantes recursos já foram pagos e estão na conta da Prefeitura de Cabixi. Entre eles, R$ 809.899,00 destinados à aquisição de equipamentos médicos e mobiliários para o Hospital Municipal, fortalecendo o atendimento na saúde pública. Na educação, também foram liberados recentemente R$ 266.395,07 para aquisição de mobília do auditório e mais R$ 200 mil para implantação de playgrounds nas escolas municipais.

Rosangela Donadon também destacou o apoio do seu mandato a eventos que fortalecem a economia, a cultura e o lazer da população, como o Cone Sul Agroshow, torneios de futebol, rodeios e a Feira do Empreendedor, realizada no ano passado e novamente neste ano, movimentando o comércio local e incentivando pequenos empreendedores do município.

Ao final, a parlamentar agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pelo apoio às demandas dos municípios rondonienses e parabenizou o prefeito Silvano Almeida pelo trabalho realizado em Cabixi, destacando a gestão comprometida com o desenvolvimento do município, a valorização das tradições locais e o avanço das ações em benefício da população.