Homem de 46 anos é encontrado morto dentro de casa Colorado

O corpo de Genario Silva Abreu, de 46 anos, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira, 22 de maio, em uma residência localizada na Avenida Solimões, em Colorado do Oeste.

A suspeita inicial é de que a morte tenha ocorrido por causas naturais.

A Polícia Militar foi acionada após o irmão da vítima, Osmar Teixeira, ir até o imóvel.

Ele relatou aos militares que não conseguia falar com Genario há cerca de três dias e, preocupado com a falta de notícias, decidiu ir até a casa, onde acabou encontrando o irmão já sem sinais vitais deitado sobre a cama.

Ainda segundo os familiares, Genario sofria de epilepsia e dependia do uso contínuo de medicamentos controlados.

Durante uma verificação visual preliminar, os policiais constataram que o cadáver não possuía marcas de violência externa, com exceção de pequenas lesões nos dedos da mão esquerda, cuja origem não pôde ser determinada no momento.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Técnica (POLITEC), que realizou os trabalhos periciais e liberou o corpo para remoção.

O caso foi registrado na delegacia para os procedimentos legais. O velório e o sepultamento de Genario Silva Abreu acontecerão no município de Colorado do Oeste.