VÍDEO: carro atinge caminhão estacionado em Vilhena; casal sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 22 de maio, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Um carro de passeio colidiu contra um caminhão que estava devidamente estacionado na Avenida Dedimis Cechinel.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o acidente aconteceu por volta das 08h30. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, em frente de um mercadinho, onde constatou a gravidade da colisão.

De acordo com as informações coletadas, o veículo VW SpaceFox, de cor branca, transitava pela referida avenida no sentido à Avenida Melvin Jones. Por motivos que ainda serão apurados, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a frente de um caminhão Mercedes-Benz Atron 2324, também de cor branca, que se encontrava parado na via, voltado no sentido ao bairro União.

Com a força do impacto, o SpaceFox, atravessou para o outro lado da via em direção ao canteiro localizado à direita de seu sentido de direção, onde permaneceu imobilizado com danos materiais.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar deslocou-se rapidamente para o endereço para realizar o atendimento pré-hospitalar das vítimas que estavam no automóvel.

O motorista, identificado pelas iniciais M., não apresentava escoriações externas visíveis, porém queixava-se de fortes dores no braço direito e na região do tórax devido à pancada contra o volante e o cinto de segurança.

A passageira, identificada pelas iniciais F., estava bastante assustada, relatava dores generalizadas pelo corpo e apresentava um pequeno ferimento no lábio inferior, além de escoriações na mão direita. Ambos foram imobilizados e transladados ao Hospital Regional para avaliação médica.

A Polícia Militar realizou o isolamento do perímetro para preservar as evidências e solicitou a presença da Polícia Técnico-Científica (POLITEC). Os peritos criminais realizaram os levantamentos técnicos na cena do sinistro para determinar a dinâmica e as causas do acidente.

Os veículos, que estavam com a documentação regular, sofreram avarias compatíveis com a força do impacto.

Após a finalização dos procedimentos operacionais e administrativos de trânsito, a ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

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