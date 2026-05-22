Por unanimidade, TSE barra em definitivo tentativa de ex-vereador de retomar à Câmara de Vilhena

Terminou nesta sexta-feira (22), o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que analisava o recurso apresentado pelo ex-vereador de Vilhena, Gabriel Graebin.

Por unanimidade, a Corte decidiu negar provimento ao pedido, encerrando de forma definitiva a disputa judicial envolvendo o mandato parlamentar.

O julgamento ocorreu no plenário virtual do TSE e terminou com sete votos convergentes acompanhando o entendimento do relator. Não houve votos divergentes.

Com a decisão, Gabriel Graebin permanece definitivamente fora da composição da Câmara Municipal de Vilhena na atual legislatura (leia mais AQUI).

O processo analisado pela Corte Eleitoral é o de número 0600423-38.2024.6.22.0004.