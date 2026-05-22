Ministra Cármen Lúcia vota no STF contra flexibilização da Lei da Ficha Limpa

A ministra Cármen Lúcia votou nesta sexta-feira (22) pela inconstitucionalidade das mudanças que flexibilizaram a Lei da Ficha Limpa.

O julgamento acontece no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) e segue até o próximo dia 29 de maio.

Relatora da ação, a ministra afirmou que as alterações aprovadas pelo Congresso representam um “retrocesso” nos mecanismos de combate à corrupção e de proteção à moralidade pública.

Entre os pontos questionados está a limitação de até 12 anos para casos de inelegibilidade relacionados a condenações por improbidade administrativa.

Segundo o entendimento apresentado por Cármen Lúcia, as mudanças podem beneficiar políticos condenados, abrindo caminho para o retorno às eleições de nomes que atualmente estão impedidos de disputar cargos públicos.

A magistrada também apontou falha no processo legislativo, afirmando que o texto alterado pelo Senado deveria ter retornado à Câmara dos Deputados para nova análise, o que não ocorreu.

Com o voto da relatora, os demais ministros do STF agora devem apresentar seus posicionamentos nos próximos dias. O julgamento pode impactar diretamente as regras de inelegibilidade válidas para as próximas eleições no país.