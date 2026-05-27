Bruno Bolsonaro Scheid recebe Hélio Negão, Marcos Pollon e Zé Trovão na Rondônia Rural Show

Parlamentares do PL cumprem agenda ao lado do pré-candidato ao Senado durante a maior feira do agronegócio de Rondônia, com encontros com produtores rurais, empresários e lideranças do setor em Ji-Paraná.

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), cumprirá agenda política e institucional durante a Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, ao lado de três deputados federais do Partido Liberal: Hélio Negão (MG), Marcos Pollon (MS) e Zé Trovão (SC). A programação está prevista para esta sexta-feira (29), às 14h, e sábado (30), às 8h30, com caminhada pelos espaços da feira e encontros com produtores rurais, empresários e lideranças ligadas ao setor agropecuário.

A mobilização ocorre em um dos principais eventos econômicos do estado e, segundo Bruno Scheid, busca apresentar aos parlamentares convidados a relevância da produção agropecuária de Rondônia no cenário nacional, dentro do debate sobre desenvolvimento econômico, infraestrutura e fortalecimento do setor produtivo, em linha com as orientações de comunicação para pré-campanha descritas no manual enviado .

“Rondônia é a terra do agro. Produzimos aqui um dos melhores cafés do mundo. Nossa pecuária é forte, com exportação de carne para dezenas de países, além de grande produção de milho, soja, arroz e peixes, como tambaqui. Então é importante que eles vejam isso de perto”, afirmou Bruno.

Entre os convidados, Zé Trovão gravou vídeo confirmando presença no evento. Segundo ele, a visita atende a convite de Bruno Scheid para uma agenda de aproximação com o setor produtivo e lideranças locais. Hélio Negão e Marcos Pollon também integram a programação prevista para os dois dias da feira.

A Rondônia Rural Show é considerada a maior feira do agronegócio do estado e reúne anualmente representantes do setor produtivo, investidores, empresários, autoridades e agentes públicos, consolidando-se como espaço estratégico para discussões sobre desenvolvimento regional, produção agrícola e oportunidades de negócios.