Colisão deixa motociclista ferido em cruzamento sem sinalização em Vilhena

A falta de sinalização viária e as condições de infraestrutura podem ter contribuído para mais um acidente de trânsito com vítima em Vilhena.

Na manhã desta quarta-feira, 27 de maio, uma colisão transversal envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no perímetro urbano do município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Transito (P-Tran) da Polícia Militar foi acionada por volta das 7h para deslocar-se até o cruzamento da Rua Taguatinga com a Rua Dias Gomes, onde o acidente havia acabado de acontecer.

CONVERSÃO E COLISÃO

No local, os militares constataram a veracidade das informações e identificaram os veículos envolvidos: um automóvel Ford Fiesta, e uma motocicleta Honda Bros.

De acordo com o relato do condutor do Fiesta, trafegava pela Rua Taguatinga no sentido Cuiabá/Porto Velho e, ao atingir a interseção com a Rua Dias Gomes, iniciou uma manobra de conversão à esquerda. Simultaneamente, o motociclista, transitava pela Rua Dias Gomes, seguindo no sentido em direção à BR-364/Aeroporto.

Ao cruzarem a interseção das vias, nenhum dos condutores conseguiu frear a tempo, resultando em uma forte colisão transversal entre os veículos.

SOCORRO, PERÍCIA E FALTA DE ASFALTO

Com o impacto da batida, o condutor da Honda Bros foi arremessado ao solo e sofreu diversas escoriações pelo corpo. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar compareceu prontamente ao endereço, realizou o atendimento pré-hospitalar e conduziu a vítima até o Hospital Regional. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência ressaltaram que ambas as vias possuem pavimentação de cascalho e sofrem com a ausência total de sinalização vertical (placas de “Pare”) ou horizontal (faixas pintadas no chão), fatores determinantes que podem ter ocultado o direito de preferência e contribuído para o acidente.

O local foi isolado pela P-Tran para a preservação das evidências até a chegada da Perícia Técnica (POLITEC) da Polícia Civil. Após os trabalhos periciais de praxe para apurar a dinâmica exata do fato, os veículos foram removidos e a via pública foi totalmente liberada para o fluxo normal.

Posteriormente, os militares deslocaram-se até o Hospital Regional para colher os dados complementares do motociclista internado.

O caso foi registrado via sistema mobile da PM e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as devidas providências legais.