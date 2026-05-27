Cantora vilhenense Gabi Shima lança novo EP em apresentação gratuita neste sábado

A cantora Gabi Shima realiza neste sábado (30) o lançamento oficial do novo EP “Gabi, Voz e Violão”, em Vilhena.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento Cultural Anita Pietschaki nº 01/2025, promovido pela Fundação Cultural e pela Secretaria Municipal de Cultura de Vilhena, com o objetivo de incentivar artistas locais.

Com 13 anos de trajetória musical, a artista já possui um álbum e um EP lançados, além de participações em singles ao lado de outros músicos. O novo trabalho apresenta releituras acústicas de canções já conhecidas do público, além de uma música inédita, apostando em uma proposta mais intimista e sensível.

O show de lançamento será realizado no Beltras Rock Bar, a partir das 22h, com entrada gratuita.

Além da apresentação musical, o evento contará com uma ação solidária em apoio ao projeto Abrigo Amor de 4 Patas, com arrecadação de ração destinada aos animais acolhidos pela instituição.