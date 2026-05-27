Ieda Chaves destaca protagonismo feminino durante sessão solene na Rondônia Rural Show

A deputada estadual Ieda Chaves presidiu, nesta terça-feira (26), uma sessão solene realizada em Ji-Paraná durante a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, marcada pela entrega de Títulos de Cidadã Honorária, Títulos de Honra ao Mérito e Medalhas de Mérito Cultural a mulheres que se destacam em diferentes áreas de atuação no estado.

A solenidade foi viabilizada por meio do Requerimento nº 4694/2026, apresentado pela parlamentar e aprovado por unanimidade pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Durante o discurso, Ieda Chaves ressaltou que o momento simbolizou mais do que uma homenagem formal. Segundo ela, a cerimônia representou o reconhecimento da força feminina na construção e no desenvolvimento de Rondônia.

“É, antes de tudo, um reencontro do Poder Legislativo com a força viva que move Rondônia todos os dias, especialmente a força feminina. Rondônia foi erguida pela coragem de quem veio desbravar, mas foi sustentada, moldada e humanizada pelas mãos das mulheres”, declarou.

A deputada também destacou a importância de reconhecer trajetórias femininas que, muitas vezes, atuam de forma silenciosa nos bastidores da sociedade. “Hoje, ao conceder estes títulos e medalhas, estamos fazendo justiça histórica”, afirmou.

Ao falar sobre representatividade, Ieda enfatizou que as homenageadas simbolizam exemplos de liderança e superação em setores historicamente marcados pela desigualdade.

“Cada uma de vocês representa um pilar fundamental da nossa sociedade. Em setores historicamente marcados por barreiras invisíveis, vocês não apenas ocuparam espaço; vocês redefiniram esses espaços com competência, liderança e firmeza”, acrescentou.

Entre as homenageadas esteve a juíza Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro, que destacou a emoção de receber o reconhecimento no estado que considera seu lar.

“Rondônia há muito tempo deixou de ser apenas o lugar onde exerço minha missão profissional; tornou-se meu lar e parte da minha história”, afirmou.

A magistrada também ressaltou os desafios enfrentados pelas mulheres na busca por espaço e reconhecimento profissional. “A sensibilidade não enfraquece a liderança. Ela a fortalece”, declarou.

Ao encerrar a sessão, Ieda Chaves reforçou a importância da equidade e da valorização feminina para o desenvolvimento do estado.

“Que as meninas de Rondônia olhem para as homenageadas de hoje e saibam que nenhum espaço lhes é proibido. O progresso do nosso estado passa, obrigatoriamente, pela equidade e pela voz de suas mulheres”, concluiu.

A cerimônia reuniu autoridades dos poderes Legislativo, Judiciário e representantes de instituições ligadas à cultura, educação e movimentos sociais, consolidando o evento como um espaço de valorização do protagonismo feminino em Rondônia.

Homenageadas indicadas por Ieda Chaves

· Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro | Juíza

· Carla Gonçalves Rezende | Prefeita

· Cláudia Alves dos Santos | 3º Sargento PMRO

· Daiane Gomes de Almeida | 2º Sargento PMRO

· Edilaine Aredes Anastácio Cavalcante | Empresária do Setor de Turismo

· Eiko Danieli Vieira Araki | Promotora de Justiça

· Luciene Silva Carvalho (Kênia) | Vereadora e Empresária

· Lucineide Batista Pereira | Empresária do Setor de Turismo

· Maria Aparecida da Costa | Vereadora

· Maria Ironeide dos Santos | Policial Civil e Vereadora

· Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes | Ex-Deputada Federal, Reitora da FIMCA e Médica

· Marilza Cristina Viana dos Santos | Vereadora

· Nadielle Cristhine de Carvalho (Nadielle Paizante) | Agente de Trânsito

· Poliana de Oliveira Miranda | Empresária

· Rosa Janete Carneiro Lins | Vereadora

· Rosangela Ferreira Añez Alcantara | 2º Sargento PMRO

· Rosany Cristina de Silva Sigoli | Produtora Rural

· Sandra Ribeiro dos Santos Grey | Vereadora e Assistente Social

· Silvana Olenski | Vereadora

· Silvia Cristina Amancio Chagas | Deputada Federal e Jornalista

· Sthella de Almeida Silva | Vereadora e Pedagoga

· Vanessa Michele Esber | Advogada