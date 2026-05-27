Cristiane Lopes fortalece municípios com entrega histórica de maquinário na Rondônia Rural Show 2026

Deputada federal já destinou mais de R$ 77 milhões para fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio e a infraestrutura dos municípios, incluindo recursos para regularização fundiária, mecanização e apoio aos produtores rurais.

A deputada federal Cristiane Lopes tem consolidado sua atuação como uma das principais defensoras da agricultura familiar, do agronegócio e do fortalecimento da infraestrutura dos municípios de Rondônia. Durante a abertura oficial da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná, a parlamentar celebrou uma das maiores entregas de maquinários da história do estado, resultado do trabalho conjunto da bancada federal de Rondônia e também de emendas destinadas por seu mandato.

O evento reuniu autoridades, produtores rurais, empresários e lideranças políticas, reforçando a importância do agronegócio para a economia rondoniense. Ao todo, foram entregues 286 máquinas e equipamentos que irão beneficiar os 52 municípios do estado, atendendo tanto a agricultura e o agronegócio quanto ações de infraestrutura urbana e rural, fortalecendo o desenvolvimento das cidades e ampliando o suporte aos trabalhadores do campo.

A ação foi viabilizada por recursos de emendas parlamentares articulados pela bancada federal, incluindo recursos destinados pela deputada Cristiane Lopes, e operacionalizada por meio do Consórcio Interfederativo de Desenvolvimento de Rondônia, com acompanhamento da Associação Rondoniense de Municípios.

Segundo Cristiane Lopes, investir em maquinários significa garantir mais desenvolvimento, melhores condições de trabalho e fortalecimento da economia nos municípios.

“Eu e a bancada federal de Rondônia realizamos a maior entrega de maquinários da história do nosso estado. Essa é uma conquista construída também através do nosso mandato, pensando no fortalecimento da agricultura familiar, do agronegócio e da infraestrutura dos municípios. Tudo isso é em prol do trabalhador do campo e da população rondoniense”, destacou a deputada.

Uma das principais bandeiras defendidas pela parlamentar é o Projeto Terra Fértil, idealizado e desenvolvido sob sua atuação juntamente com o Instituto Federal de Rondônia, voltado especialmente ao fortalecimento do pequeno produtor rural. A iniciativa busca ampliar o acesso à mecanização agrícola, fomentar a produção rural e garantir mais dignidade às famílias que vivem da agricultura.

Além disso, Cristiane Lopes já destinou mais de R$ 77 milhões para o setor agropecuário em Rondônia, contemplando investimentos em maquinários, implementos agrícolas, apoio às associações rurais, fortalecimento da agricultura familiar e ações estruturantes para o desenvolvimento do campo e da infraestrutura municipal.

Desse total, R$ 5 milhões foram destinados exclusivamente para regularização fundiária, considerada uma medida fundamental para garantir segurança jurídica, acesso ao crédito rural e valorização das propriedades rurais.

A deputada também ressaltou que os investimentos têm como objetivo alcançar todas as regiões do estado, incluindo os municípios mais distantes, garantindo que o desenvolvimento tecnológico, produtivo e estrutural chegue a quem mais precisa.

Com os novos equipamentos, a expectativa é de melhoria significativa no escoamento da produção, recuperação de estradas vicinais, apoio aos serviços de infraestrutura, aumento da produtividade e fortalecimento da economia em diversas regiões de Rondônia. A entrega histórica realizada durante a Rondônia Rural Show simboliza um novo momento para o desenvolvimento do estado, que segue crescendo e conquistando destaque nacional.

“Nosso compromisso é continuar trabalhando para ampliar os investimentos no setor agropecuário e também na infraestrutura dos municípios, levando mais oportunidades, desenvolvimento e qualidade de vida para quem vive e produz no campo. Quando fortalecemos a agricultura familiar, o agronegócio e a infraestrutura, fortalecemos toda a economia de Rondônia”, finalizou Cristiane Lopes.