Com entrada gratuita, show da dupla Fiduma & Jeca promete ser inesquecível na noite de hoje em Colorado

A cidade de Colorado do Oeste será palco de uma grande festa nesta segunda-feira (15), com a apresentação gratuita da dupla sertaneja Fiduma & Jeca no Parque de Exposições.

O show promete reunir milhares de pessoas da região do Cone Sul de Rondônia em uma noite marcada por muita música, animação e diversão para toda a família.

Reconhecidos nacionalmente por sucessos que conquistaram o público sertanejo, Fiduma & Jeca são uma das principais atrações da programação da Expocol 2026, evento que movimenta a economia, o agronegócio e o entretenimento regional.

Com um repertório repleto de hits e músicas que embalam multidões por todo o Brasil, a dupla promete transformar o Parque de Exposições em um verdadeiro espetáculo de alegria, reunindo moradores de Colorado do Oeste e visitantes de diversas cidades da região.

A organização convida toda a população para prestigiar o evento, que contará com estrutura preparada para receber o público com segurança e conforto.