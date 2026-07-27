PM apreende revólver e prende homem durante operação integrada em Nova Brasilândia d’Oeste

Durante a Operação Integrada de Policiamento Preventivo e Repressivo Brasil Contra o Crime Organizado – SUFOCARE FD, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Militar de Rondônia apreendeu um revólver calibre .38 e prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo em Nova Brasilândia d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada por equipes do 2º Batalhão, com apoio de efetivos dos Comandos Regionais de Policiamento I, II, III e IV, do Comando de Policiamento Especializado, além de policiais do PATAMO, Canil e Núcleo de Inteligência, durante diligências relacionadas à investigação de um homicídio ocorrido no município.

As equipes apuravam informações que pudessem contribuir para a identificação do autor do crime quando chegaram a uma residência onde morava um homem que, conforme os levantamentos iniciais, mantinha vínculo de amizade com a vítima.

De acordo com a corporação, o morador demonstrou nervosismo durante a abordagem. Ao ser questionado, afirmou ter tomado conhecimento do homicídio por meio de grupos de mensagens. Diante da situação, do histórico criminal do suspeito e do uso de tornozeleira eletrônica, foi solicitada autorização para averiguação no imóvel.

A entrada na residência foi autorizada pela companheira do investigado. Durante a busca, os policiais encontraram um revólver calibre .38 escondido entre a cama e a parede do quarto, enrolado em um pano. A arma estava municiada com seis cartuchos no tambor, além de uma munição sobressalente, totalizando sete munições.

O homem foi preso por posse irregular de arma de fogo e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o armamento apreendido.

Ainda conforme a Polícia Militar, as diligências apontaram que o suspeito havia mantido contato com a vítima cerca de 20 minutos antes do homicídio, sendo essa a última conversa registrada antes do crime. Embora as mensagens tenham sido apagadas do celular do investigado, os registros permaneceram no aparelho da vítima e foram anexados ao procedimento para auxiliar nas investigações.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a possível relação do suspeito com o homicídio, além da responsabilização pela posse irregular da arma de fogo.