“Chega de improviso”: Dr. Benedito Alves defende solução definitiva para o Hospital Cosme e Damião

O Hospital Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho, é a principal referência em atendimento pediátrico de Rondônia.

Todos os dias, crianças vindas da capital e dos municípios do interior chegam à unidade em busca de atendimento especializado, muitas delas enfrentando longas viagens para conseguir tratamento.

Apesar da dedicação dos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, a realidade vivida pelo hospital demonstra que o sistema precisa de mais investimentos. Em períodos de maior demanda, a unidade enfrenta superlotação, escassez de leitos, demora no atendimento e dificuldades provocadas pela alta procura, comprometendo o conforto das crianças e preocupando pais e responsáveis.

Para o pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves, a saúde infantil deve estar entre as maiores prioridades do Estado.

“Quando uma criança espera por um leito ou por atendimento especializado, toda a família sofre. Não podemos aceitar que o principal hospital infantil de Rondônia trabalhe constantemente no limite da sua capacidade. É preciso agir com planejamento e responsabilidade”, afirma.

Dr. Benedito destaca que o problema não está apenas na estrutura do hospital, mas também na necessidade de fortalecer toda a rede de atendimento pediátrico em Rondônia, permitindo que os municípios ofereçam mais serviços e reduzam a sobrecarga sobre Porto Velho.

Entre as propostas defendidas pelo pré-candidato estão:

Ampliação da estrutura física do Hospital Infantil Cosme e Damião;

Aumento do número de leitos clínicos e de UTI pediátrica;

Realização de concursos públicos para contratação de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde;

Investimentos em equipamentos modernos e tecnologia hospitalar;

Garantia de abastecimento contínuo de medicamentos, materiais e insumos;

Fortalecimento dos hospitais regionais para descentralizar o atendimento infantil;

Criação de um plano permanente de manutenção e modernização da rede hospitalar estadual;

Valorização dos servidores da saúde, reconhecendo quem dedica a vida ao cuidado das crianças.

Segundo Dr. Benedito Alves, investir na saúde infantil significa salvar vidas e oferecer mais tranquilidade às famílias rondonienses.

“Uma criança doente não pode esperar. O Estado precisa garantir atendimento humanizado, estrutura adequada e profissionais valorizados. Nosso compromisso é trabalhar para que nenhuma família enfrente a angústia da falta de atendimento quando mais precisa.”

O pré-candidato defende que a Assembleia Legislativa tenha um papel mais ativo na fiscalização da aplicação dos recursos destinados à saúde, acompanhando obras, contratos e investimentos para garantir que o dinheiro público seja transformado em melhorias reais para a população.

“Cuidar do Hospital Cosme e Damião é cuidar do futuro de Rondônia. Quando protegemos nossas crianças, fortalecemos toda a sociedade”, conclui Dr. Benedito Alves.