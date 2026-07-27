Médicos do HR notificam e vereador alerta para iminente paralisação por falta de pagamento a partir de sexta-feira em Vilhena

Médicos que atuam no Hospital Regional (HR) de Vilhena podem paralisar as atividades a partir desta sexta-feira (31), devido à falta de pagamento dos serviços prestados nos meses de maio e junho.

O alerta foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, Celso Machado, em vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, o parlamentar exibe uma notificação protocolada, em 22 de julho, por um grupo de 47 médicos, encaminhada a diversos órgãos públicos do município, comunicando a possibilidade de interrupção dos atendimentos caso a situação não seja regularizada.

Segundo Celso Machado, documentos obtidos por ele comprovam o repasse de R$ 7 milhões realizado em 20 de julho pelo Governo de Rondônia ao Município de Vilhena. De acordo com o vereador, no mesmo dia, o secretário municipal de Saúde confirmou o recebimento dos recursos e informou que o valor foi imediatamente transferido à Santa Casa de Chavantes, entidade responsável pela gestão da saúde pública municipal.

“Mais uma vez, a população é surpreendida com o anúncio de uma possível paralisação da equipe médica por falta de pagamento por parte da Santa Casa. Trata-se de uma situação grave, que jamais deveria colocar em risco a continuidade dos serviços de saúde prestados à população”, afirmou o parlamentar.

Celso Machado ressaltou ainda que buscou verificar as informações antes de se manifestar publicamente. “Diante dos fatos, a pergunta é inevitável: se os recursos foram repassados, por que os prestadores de serviços continuam sem receber? Quem vai assumir a responsabilidade por essa situação?”, questionou. (Assista ao vídeo do parlamentar AQUI).