Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo durante abordagem em Presidente Médici

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de sábado (25), após ser abordado pela Polícia Militar na BR-429, em Presidente Médici.

A ação ocorreu depois que os militares identificaram um veículo trafegando em velocidade considerada incompatível com a via, nas proximidades da chamada Estrada do Cemitério Velho.

Conforme informações da Assessoria da PMRO, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando percebeu um Fiat Strada seguindo em alta velocidade. Os policiais iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem do veículo já na BR-429.

Durante a fiscalização, os militares localizaram no interior do automóvel uma pistola calibre .380, acondicionada em um coldre de couro. A arma estava municiada, com um cartucho na câmara e outros quatro no carregador, totalizando cinco munições.

Segundo a Polícia Militar, o condutor assumiu ser o proprietário da arma e informou que não possuía autorização para o porte nem o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF). Ele relatou ainda que retornava de uma pescaria na região do rio Muqui, em Alvorada do Oeste, e negou ser o motorista do veículo visto anteriormente trafegando em alta velocidade.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo. Como não havia outra pessoa habilitada para assumir a responsabilidade pelo veículo, o Fiat Strada, a pistola, o carregador e as cinco munições foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Presidente Médici, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.