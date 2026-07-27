VÍDEO: MDB oficializa Pedro Abib ao Governo e Confúcio Moura na disputa pelo Senado em RO

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializou, no último sábado (25), durante convenção partidária realizada em Porto Velho, a candidatura de Pedro Abib ao Governo de Rondônia nas eleições deste ano.

O partido também confirmou o senador Confúcio Moura como candidato à reeleição ao Senado Federal.

Pedro Abib disputa pela primeira vez o comando do Executivo estadual. Com formação em Medicina Veterinária, é mestre e doutor em Direito e Ciência Jurídica. Durante o evento, ele apresentou as principais diretrizes de sua pré-campanha, defendendo o fortalecimento das políticas públicas, a diversificação da matriz econômica e maior atenção às áreas sociais.

Em seu discurso, o candidato afirmou que o crescimento econômico do Estado precisa ser acompanhado por melhorias concretas na qualidade de vida da população. “Não adianta estarmos em um estado que cresce economicamente, mas que não transforma esse crescimento em vida digna para as pessoas. Precisamos discutir os problemas de Rondônia com seriedade, potencializar nosso setor produtivo e construir um desenvolvimento que alcance toda a população”, declarou.

A homologação encerra a etapa interna do partido e dá início à campanha eleitoral, que será marcada pela apresentação das propostas dos candidatos ao eleitorado rondoniense. (Assista ao discurso abaixo).