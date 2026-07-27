Jaguatirica atropelada é resgatada pelo Corpo de Bombeiros entre Cerejeiras e Corumbiara

Um filhote de jaguatirica foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã de sábado (26), após ser encontrado ferido às margens da rodovia entre os municípios de Cerejeiras e Corumbiara.

O animal foi socorrido e encaminhado para atendimento veterinário, onde permanece em estado estável.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , o resgate ocorreu nas proximidades da Linha 2, a cerca de 18 quilômetros de Cerejeiras, sentido Corumbiara.

De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, o filhote havia sido atropelado ao tentar atravessar a pista.

Os bombeiros realizaram a contenção do animal e o transportaram inicialmente até o quartel da corporação em Cerejeiras. Em seguida, um médico-veterinário voluntário fez o acolhimento e a avaliação clínica, constatando múltiplas fraturas na região da pelve e do tórax.

Ainda segundo a apuração do Extra de Rondônia , o filhote permanece internado em uma clínica veterinária de Cerejeiras, onde recebeu os primeiros atendimentos e apresenta quadro clínico estável.

O responsável pelo Ibama em Vilhena informou que aguarda autorização da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em Porto Velho, para que o animal seja transferido à capital, onde dará continuidade ao tratamento especializado e à reabilitação.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, os órgãos ambientais competentes foram comunicados para adoção das medidas necessárias.