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terça-feira, 28 de julho de 2026.

Jaguatirica atropelada é resgatada pelo Corpo de Bombeiros entre Cerejeiras e Corumbiara

Animal silvestre sofreu múltiplas fraturas, recebeu atendimento veterinário e aguarda transferência para Porto Velho
Imagens: Gisa / Extra de Rondônia

Um filhote de jaguatirica foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã de sábado (26), após ser encontrado ferido às margens da rodovia entre os municípios de Cerejeiras e Corumbiara.

O animal foi socorrido e encaminhado para atendimento veterinário, onde permanece em estado estável.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o resgate ocorreu nas proximidades da Linha 2, a cerca de 18 quilômetros de Cerejeiras, sentido Corumbiara.

De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, o filhote havia sido atropelado ao tentar atravessar a pista.

Os bombeiros realizaram a contenção do animal e o transportaram inicialmente até o quartel da corporação em Cerejeiras. Em seguida, um médico-veterinário voluntário fez o acolhimento e a avaliação clínica, constatando múltiplas fraturas na região da pelve e do tórax.

Ainda segundo a apuração do Extra de Rondônia, o filhote permanece internado em uma clínica veterinária de Cerejeiras, onde recebeu os primeiros atendimentos e apresenta quadro clínico estável.

O responsável pelo Ibama em Vilhena informou que aguarda autorização da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em Porto Velho, para que o animal seja transferido à capital, onde dará continuidade ao tratamento especializado e à reabilitação.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, os órgãos ambientais competentes foram comunicados para adoção das medidas necessárias.

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