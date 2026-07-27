Sicoob Credisul encerra Ano Safra com R$ 776,9 milhões em negócios e amplia apoio ao agronegócio

A Sicoob Credisul encerrou o ciclo de participação nas principais feiras agropecuárias de Rondônia e Mato Grosso do Ano Safra 2025/2026 com R$ 776,9 milhões movimentados em negócios.

O resultado, obtido por meio de 692 propostas em 22 municípios, consolida a atuação da cooperativa junto ao setor produtivo e marca o início de um novo ciclo de atendimento aos produtores rurais com o Plano Safra 2026/2027.

Os números foram alcançados durante a participação da cooperativa na Agrocom, Parecis SuperAgro, Show Safra, Feagro, Rondônia Rural Show e Expocol, eventos que reuniram produtores, empresas e instituições para apresentação de tecnologias, oportunidades de crédito e soluções voltadas ao fortalecimento do agronegócio.

Do montante movimentado, o crédito rural respondeu pela maior parcela dos negócios, com R$ 362,8 milhões distribuídos em 132 propostas. Os seguros rurais somaram R$ 362,4 milhões, em 80 propostas, evidenciando a preocupação dos produtores com mecanismos de proteção diante dos riscos climáticos e das oscilações de mercado. Já os consórcios movimentaram R$ 38 milhões, por meio de 142 propostas, refletindo o crescimento do planejamento de investimentos de longo prazo.

Além da geração de negócios, a participação nas feiras permitiu à cooperativa fortalecer o relacionamento com os produtores rurais, compreender as demandas específicas de cada região e apresentar soluções financeiras voltadas às diferentes etapas da produção.

Para o superintendente de Crédito da Sicoob Credisul, Rafael Fermino, os resultados demonstram o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento do agronegócio regional e representam o ponto de partida para um novo ciclo de atendimento aos produtores.

“Os resultados alcançados pela Sicoob Credisul nas principais feiras de negócios do Ano Safra 2025/2026 demonstram o nosso compromisso em transformar oportunidades em desenvolvimento, levando crédito e produtos financeiros para quem move o agronegócio da nossa região. Para o Plano Safra 2026/2027, queremos ampliar esse apoio, fortalecendo nossa presença junto aos produtores rurais e expandindo o acesso ao crédito em toda a nossa área de atuação”, afirmou.

Segundo a cooperativa, o relacionamento com o produtor rural vai além da contratação de crédito. A Sicoob Credisul oferece suporte em todas as etapas da atividade agrícola, desde o planejamento financeiro e a organização documental antes do plantio até soluções para comercialização da produção, novos investimentos e preparação da safra seguinte.

Durante o ciclo produtivo, os cooperados têm acesso a linhas de custeio, seguros rurais, consórcios e serviços financeiros voltados à gestão da propriedade, além de orientação técnica para tomada de decisões.

Com a abertura do Plano Safra 2026/2027, a cooperativa amplia esse atendimento, disponibilizando linhas de financiamento para custeio, investimentos, comercialização da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, além de seguros e consórcios. A orientação é que os produtores antecipem o planejamento da próxima safra, mantenham a documentação atualizada e procurem uma agência da cooperativa para conhecer as alternativas mais adequadas às necessidades da propriedade.

Considerado o principal programa de financiamento da produção agropecuária brasileira, o Plano Safra 2026/2027 reúne recursos destinados ao custeio, investimento, comercialização e industrialização da produção rural, fortalecendo a competitividade do setor e contribuindo para a segurança alimentar do país.

Dentro desse cenário, o Sicoob projeta liberar R$ 70 bilhões em crédito rural durante o ciclo 2026/2027. Do total, R$ 11,5 bilhões serão destinados ao Pronaf, voltado à agricultura familiar; R$ 15,8 bilhões ao Pronamp, para médios produtores; e R$ 42,7 bilhões aos demais produtores rurais. A expectativa é direcionar R$ 27,8 bilhões para a agricultura e R$ 19,5 bilhões para a pecuária, fortalecendo o financiamento das principais cadeias produtivas do país.

Com esses investimentos, a instituição reforça o papel do cooperativismo financeiro como um dos principais agentes de crédito rural do Brasil, ampliando o acesso dos produtores às soluções necessárias para investir, produzir e impulsionar o desenvolvimento sustentável do agronegócio.