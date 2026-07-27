Organizadores confirmam Festival de Praia para setembro e esperam receber mais de 20 mil turistas em Pimenteiras

Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia, já está em contagem regressiva para a realização do 32º Festival de Praia, um dos eventos mais tradicionais do Vale do Guaporé.

A programação será realizada nos dias 4, 5 e 6 de setembro, na Praia Municipal, às margens do Rio Guaporé, com entrada gratuita.

Durante os três dias de festa, moradores e visitantes poderão aproveitar uma programação voltada ao lazer, entretenimento e música ao vivo. Entre as atrações confirmadas estão Forró + Toys, Felipe Damatta, Maninho Show, Grupo Embalo do Forró, Hilandro Mendes e Leandro Motta.

Além dos shows, a expectativa é de que o festival impulsione o turismo e aqueça a economia local, atraindo visitantes de diversos municípios de Rondônia e também da região de fronteira.

A organização orienta o público que não será permitida a entrada com garrafas de vidro no espaço do evento. Também pede que os participantes priorizem o consumo na praça de alimentação oficial, fortalecendo o comércio e os empreendedores locais.

O 32º Festival de Praia é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo (SEMUTE), com apoio da Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, da Câmara Municipal e da Associação de Eventos de Praia.

Consolidado no calendário de eventos do Cone Sul de Rondônia, o festival reúne anualmente centenas de pessoas em um ambiente que combina natureza, cultura e entretenimento às margens do Rio Guaporé.