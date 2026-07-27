PM apreende cerca de 1 kg de haxixe, dinheiro e prende duas mulheres por tráfico em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de haxixe, porções de maconha, mais de R$ 8 mil em dinheiro e na prisão de duas mulheres na noite de sexta-feira (24), em Vilhena.

Conforme informações da Assessoria da PMRO, os policiais cumpriam diligências para localizar um homem com mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas, expedido pela 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Vilhena.

Durante as investigações, os militares identificaram indícios de que ele continuava atuando no comércio de entorpecentes com o apoio da companheira, que seria responsável por ocultá-lo e dar continuidade às atividades criminosas.

Durante o monitoramento de uma residência na Rua 103-11, os policiais observaram intensa movimentação de pessoas e veículos, além de um Chevrolet Prisma entrando e saindo do imóvel em curtos intervalos, situação que levantou a suspeita de que o automóvel estivesse sendo utilizado na distribuição de drogas.

Na abordagem ao veículo, ocupado por duas mulheres, os militares encontraram duas porções de maconha, totalizando cerca de 11 gramas. Também foram apreendidos R$ 7.700 em notas de R$ 20, R$ 400 em notas de R$ 100 e outros R$ 200 escondidos na capa do celular de uma das suspeitas.

Segundo a PM, a mulher informou que o dinheiro seria proveniente da venda de um imóvel, mas apresentou versões contraditórias sobre o local de onde havia saído. Com ela também foram encontrados controles remotos de portão eletrônico e, após testes, um deles abriu o portão da residência monitorada.

No imóvel, os policiais localizaram aproximadamente um quilo de uma substância com características de haxixe, escondida dentro de uma geladeira.

As duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido. O Chevrolet Prisma também foi recolhido.

O homem alvo do mandado de prisão preventiva não foi localizado durante a operação.