Foragido da Justiça é recapturado pela PM durante operação integrada em Nova Mamoré

Um foragido da Justiça foi recapturado pela Polícia Militar de Rondônia (PMRO) no último sábado (25), durante a Operação Integrada de Policiamento Preventivo e Repressivo Brasil Contra o Crime Organizado, em Nova Mamoré.

Conforme informações da Assessoria da PMRO, a prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo realizado por equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar.

Após a abordagem de um homem, os policiais consultaram os sistemas de segurança pública e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Única da Comarca de Nova Mamoré.

Diante da confirmação da ordem judicial, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim, onde foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Após o registro da ocorrência, a equipe retomou o patrulhamento, dando continuidade às ações da operação, que tem como objetivo reforçar a segurança pública e o combate à criminalidade na região.