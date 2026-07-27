PRF promove ação educativa para celebrar o “Dia Nacional do Motociclista”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu, nesta segunda-feira (27), a “Ação Educativa Temática do Dia Nacional do Motociclista”.

A mobilização aconteceu em todo o país e teve como objetivo conscientizar a população sobre os riscos enfrentados por usuários de veículos de duas rodas e ainda chamar a atenção para a crescente no número de sinistros e mortes em ocorrências registradas nas rodovias federais.

Exibição de vídeos educativos, simulador de alcoolemia, teste de manobras e palestras marcaram a ação da PRF no Dia do Motociclista em pontos estratégicos das rodovias federais em todas as regiões do país.

O uso dos equipamentos de segurança, como o capacete, técnicas de direção defensiva e a obrigatoriedade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para quem pretende conduzir motos estiveram no centro do diálogo entre os PRFs e os motociclistas.

SINAL DE ALERTA

As estatísticas da PRF referentes ao primeiro semestre de 2026 apontam um crescimento de 4,88% no número de sinistros que envolveram motocicletas nas BRs do país. De janeiro a junho, foram registrados 16.346 sinistros com motos, enquanto que no mesmo período de 2025 foram atendidas 15.585 ocorrências.

O número de ocupantes de motocicletas mortos nesses sinistros chama ainda mais atenção, pois sofreu um aumento de 13,92% em comparação com o primeiro semestre de 2025. Este ano, 1.072 pessoas perderam a vida.

No contexto geral da sinistralidade nas rodovias federais de todo o país, apenas no primeiro semestre deste ano, os sinistros nos quais as motocicletas estiveram envolvidas representam 45,38% dos 36.020 casos registrados. Já o número de mortes de ocupantes de motocicletas representam 36,08% do total de óbitos ocorridos nas BRs.

Em número de ocorrências, Santa Catarina é o estado com mais sinistros com motos atendidos; um total de 2.031 casos. Em seguida aparecem o Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 1.737 e 1.713 sinistros, respectivamente.

Já no ranking das rodovias mais letais quando o assunto é colisões envolvendo motociclistas, a Bahia assume a primeira colocação, com 101 mortes. Em segundo lugar está o estado de Minas Gerais, com 96 óbitos, e na sequência Pernambuco, onde 90 pessoas acabaram morrendo.

As estatísticas reforçam a necessidade do trabalho contínuo de educação para trânsito e fiscalização por parte da PRF. “Essa mobilização no Dia do Motociclista reforça promisso da PRF com os usuários desses veículos, que hoje representam 29% da frota nacional.

É preciso conscientizar as pessoas para reverter as estatísticas”, disse o Coordenador Geral de Segurança Viária da PRF, Stênio Pires.

“Não é aceitável, por exemplo, um trabalhador que tem a moto como instrumento de trabalho se envolva em um sinistro grave, o que na maioria das vezes compromete o sustento de toda uma família”, declarou o gestor.