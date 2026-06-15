Fuga termina com dois jovens detidos e recuperação de bicicletas elétricas furtadas em Vilhena

A Polícia Militar deteve dois jovens no início da noite do último sábado (13), após uma tentativa de fuga pelas ruas da região central de Vilhena.

A ação resultou na recuperação de duas bicicletas elétricas furtadas, além da apreensão de entorpecentes, munição e uma balança de precisão.

Uma guarnição realizava patrulhamento preventivo pela Avenida 15 de Novembro quando avistou dois indivíduos conduzindo bicicletas elétricas, uma vermelha e outra preta.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo e fugiram em alta velocidade por diferentes vias, na tentativa de evitar a abordagem.

Os policiais acompanharam o condutor da bicicleta vermelha, que seguiu pela Rua Nelson Treméa. Após receber ordem de parada, o jovem tentou subir em um meio-fio, perdeu o equilíbrio e foi abordado. Identificado pelas iniciais M. H. M. C. A., de 18 anos, ele confessou aos militares que a bicicleta era produto de furto.

Durante diligências na residência do suspeito, os policiais localizaram uma munição calibre .22, cerca de nove gramas de maconha, vestígios de substância análoga à cocaína, embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas, uma balança de precisão e um carregador de bateria veicular.

Enquanto a ocorrência era atendida, outra equipe policial localizou, no entroncamento das Linhas 1 e 2, o segundo envolvido, um adolescente de 16 anos que havia conseguido fugir inicialmente com a bicicleta preta.

Com ele foram encontradas duas porções de maconha. O menor também admitiu que a bicicleta elétrica que conduzia havia sido furtada semanas antes nas proximidades de uma praça pública.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e apreensão pelos crimes e atos infracionais constatados.

Ambos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com as bicicletas recuperadas, os entorpecentes e os demais materiais apreendidos, para as providências cabíveis da Polícia Judiciária.