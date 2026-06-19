Colisão entre motoneta e carro é registrada em cruzamento do Jardim Primavera em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motoneta e um carro foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), no cruzamento das avenidas Rondônia e Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou o envolvimento de uma motoneta Honda Biz e um automóvel Chevrolet Onix.

De acordo com as informações levantadas durante o atendimento, a motoneta seguia pela Avenida Vitória Régia, sentido Avenida Curitiba, quando foi atingida pelo automóvel que trafegava pela Avenida Rondônia, sentido Melvin Jones.

Durante a análise da dinâmica do acidente, os policiais verificaram que o condutor do carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento, ingressando na via preferencial sem observar as normas de trânsito, o que provocou a colisão transversal entre os veículos.

Os dois condutores permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência e colaboraram com os procedimentos realizados pela guarnição. Segundo a Polícia Militar, nenhum deles apresentava sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.

O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local para avaliação da situação. No entanto, não houve necessidade de atendimento pré-hospitalar nem de encaminhamento ao Hospital Regional, uma vez que nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos.

A ocorrência resultou apenas em danos materiais nos veículos. Como não houve vítimas, a perícia técnica não foi acionada.