Sábado: Old Ranch promove Farra Sertaneja com atrações musicais e open bar em Vilhena

O Old Ranch Vilhena, considerado por muitos a casa mais sertaneja de Rondônia, realiza neste sábado, 20 de junho, a Farra Sertaneja, evento que promete reunir amantes da música sertaneja e do entretenimento em uma noite de shows, confraternização e estrutura diferenciada para o público da região. A programação terá como atrações o cantor Diogo Amorim e logo após, o Dj Lucas Panta.

Além das apresentações musicais, a organização disponibilizará open bar de cerveja Brahma até às 23h, bem como rodada de tequila para o público feminino durante o mesmo período. Os ingressos estão sendo comercializados por R$ 15 para mulheres e R$ 30 para homens.

Informações adicionais e reservas de camarotes podem ser obtidas pelo telefone (69) 98105-3561.