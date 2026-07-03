Projeto envolvendo escolas indígenas reúne Literatura e Jornalismo em Chupinguaia

No último 30 de junho, o Território Indígena Tubarão Latundê foi palco de um marco para a educação escolar indígena, no município de Chupinguaia.

Duas escolas locais uniram-se na culminância do projeto “Dia de Ler, Todo Dia – Conectando Gêneros e Comunidade”, num evento que celebrou o protagonismo dos estudantes por meio do lançamento de nove livros de contos e de um jornal informativo impresso.

O projeto promoveu uma cooperação pedagógica e cultural inédita entre as instituições. Enquanto os estudantes da escola Aikanã dedicaram-se ao resgate da tradição oral e da escrita criativa, a escola Capitão Aritimon assumiu a cobertura jornalística e o registro histórico de acontecimentos.

A produção literária da escola Aikanã resultou em uma coletânea de nove livros. A partir do resgate de memória e rodas de conversa sobre as histórias da comunidade, os alunos transformaram narrativas tradicionais em contos escritos e ilustrados por eles mesmos, garantindo a preservação dos saberes locais para as próximas gerações.

Do outro lado da parceria, os alunos da Capitão Aritimon atuaram como jovens repórteres. Durante o processo aprenderam técnicas de apuração, estrutura de notícias e condução de entrevistas. Todo o material coletado gerou um Jornal Informativo apresentado durante o encerramento do projeto.

Ao unir a literatura e o jornalismo, o projeto demonstrou como as ferramentas de escrita e de comunicação moderna podem caminhar lado a lado. Mais do que cumprir um cronograma escolar, o projeto “Dia de Ler, Todo Dia” conectou as duas escolas em torno de um propósito maior: dar voz e registro à identidade indígena.

Entre leituras de trechos dos contos e a distribuição dos informativos, o evento provou que a tradição oral e a escrita caminham juntas no fortalecimento cultural dessas comunidades.