Sem aviso prévio e estratégia para transição, Governo manda Santa Casa abandonar Hospital Regional de Vilhena

Através do Ofício nº 36427, o Governo de Rondônia, através da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), notificou a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para que, de forma imediata, desocupe as instalações do Hospital Regional de Vilhena.

O documento, encaminhado à entidade nesta sexta-feira, 3 de julho, justifica o término do terceiro termo aditivo, para o período de 01 de janeiro de 2026 a 30 de junho de 2026.

Por outro lado, o Ofício argumenta graves inconformidades administrativas operacionais, assistenciais, patrimoniais e financeiras, o que provocou a não continuidade da parceria entre o Estado a e entidade.

Ainda, conforme o documento, informa que haverá providências necessárias para assegurar a transição regular da gestão, sem explicar quais são.

A reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o prefeito Flori Cordeiro a respeito da decisão do Governo. Ele afirmou que “o documento é uma prova que deveria levar à prisão quem o assinou, já que significa pena de morte para pacientes na UTI e em casos graves dentro do hospital”.

Disse, ainda, que “a instituição mantém mais de 400 colaboradores, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos, além de centenas de contratos com fornecedores de remédios e insumos”.

>>> LEIA, ABAIXO, O OFÍCIO NA INTEGRA: