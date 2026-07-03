VÍDEO: carreta tomba ao desviar de buracos na RO-370, entre Corumbiara e Vitória da União

Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (3) na RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, entre os quilômetros 5 e 6, no trecho entre Corumbiara e o distrito de Vitória da União.

Segundo relato encaminhado ao Extra de Rondônia por um morador da região, o motorista teria tentado desviar de diversos buracos existentes na pista, perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo, que ficou sobre a rodovia.

Apesar da gravidade do acidente, não há informações de que o condutor tenha sofrido ferimentos graves.

O denunciante, que pediu para não ser identificado, afirmou que o trecho pavimentado entre Vitória da União e Corumbiara apresenta grande quantidade de buracos, mesmo tendo sido concluído e entregue há menos de dois anos.

De acordo com ele, o problema já havia motivado uma operação tapa-buracos no ano passado, mas a deterioração da pista voltou a se agravar.

Ainda conforme o relato, o segmento da rodovia executado por outra empresa, em direção a Cerejeiras, estaria em melhores condições de conservação.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso e deixa o espaço aberto para manifestação do Governo de Rondônia e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) sobre as condições da via e as medidas previstas para recuperação do trecho.

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