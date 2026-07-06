Entregador fica gravemente ferido após colisão entre motocicletas em Vilhena

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (6), no cruzamento das avenidas Paraná e Brasil, no bairro Alto Alegre, em Vilhena. Um entregador ficou gravemente ferido após a colisão.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia no local, os envolvidos são um entregador e um mototaxista.

De acordo com informações da Polícia Militar, o mototaxista seguia pela Avenida Paraná, no sentido aeroporto, e, após passar por um quebra-molas, parou para manusear o celular.

Minutos depois, ao arrancar para acessar a Avenida Brasil, acabou sendo atingido pelo entregador, que seguia no mesmo sentido e, segundo informações preliminares, estaria em alta velocidade, sem conseguir frear ou desviar a tempo.

Com o impacto, os dois condutores caíram ao solo. O entregador sofreu ferimentos graves, recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Regional. Já o mototaxista teve apenas escoriações leves.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica e, posteriormente, registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.