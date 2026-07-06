Homem é preso com motocicleta de placa adulterada durante abordagem em Colorado

Um homem foi preso na manhã da última sexta-feira (4) por adulteração de sinal identificador de veículo automotor durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Potiguara, no centro de Colorado do Oeste.

De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando abordaram o condutor de uma motocicleta Honda Bros preta.

Durante a fiscalização, constataram que a placa instalada no veículo pertencia a outra motocicleta.

Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, após consulta ao sistema do Detran, a guarnição verificou que a placa NDD9C58 era registrada para uma Honda CG Titan 150 ES, do município de Corumbiara.

Questionado, o homem informou que havia adquirido a motocicleta de um morador de Chupinguaia e afirmou que já tinha conhecimento de que a placa era adulterada.

Na sequência, os policiais realizaram nova verificação por meio do número do chassi e identificaram que a motocicleta correspondia, na realidade, a uma Honda Bros 150 preta, placa NCP-3283, registrada no município de Cacoal. Conforme a consulta, o veículo não possuía registro de furto ou roubo.

Diante da adulteração do sinal identificador do veículo, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.