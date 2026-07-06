VÍDEO: dupla furta motocicleta estacionada no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

Na tarde de domingo (5), dois homens furtaram uma motocicleta Honda Bros 150, ano 2009, nas proximidades do Hospital Bom Jesus, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com a vítima, a motocicleta foi estacionada sob uma árvore enquanto ela foi até um estabelecimento comercial nas proximidades. Ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Nas gravações, os suspeitos aparecem chegando ao local em uma bicicleta elétrica vermelha.

Após alguns minutos, um deles deixa o local conduzindo a bicicleta, enquanto o comparsa foge com a motocicleta furtada.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso será investigado, e as imagens poderão auxiliar na identificação dos autores do crime.

Assista ao vídeo: