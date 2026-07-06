VÍDEO: homem é atacado a facadas no Residencial União em Vilhena; arma foi apreendida

Um homem foi vítima de um ataque a facadas na noite de domingo (5), na Rua 116-07, no Residencial União, em Vilhena.
Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal.
No local, os policiais encontraram a vítima com uma perfuração provocada por faca nas costas e um corte no pé esquerdo.
O homem relatou que estava dentro de casa quando ouviu três indivíduos batendo no portão. Ao sair para verificar o que estava acontecendo, foi surpreendido pelos suspeitos, que o atacaram com golpes de faca.
Após a agressão, os autores fugiram e não foram localizados. A vítima informou que não conhece os suspeitos e desconhece a motivação do ataque.
A faca utilizada na agressão foi apreendida e será encaminhada para os procedimentos de investigação.
O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
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