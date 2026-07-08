Ocorrência policial confirma que motorista fugiu sem prestar socorro após atropelar técnica de enfermagem na BR-435 em Cerejeiras

O Extra de Rondônia apurou novas informações sobre o acidente que resultou na morte da técnica em enfermagem Jeniffer de Oliveira Novais, de 26 anos, ocorrido na manhã de terça-feira (7), na BR-435, entre os municípios de Cerejeiras e Colorado do Oeste (leia mais AQUI).

O registro da ocorrência confirma que, após perder o controle da motocicleta Honda Biz que conduzia e cair sobre a pista, Jeniffer foi atropelada por um segundo veículo, cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com o levantamento preliminar da PRF, o acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 102,7 da rodovia. Jeniffer seguia no sentido Cerejeiras/Colorado do Oeste quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da motoneta e caiu sobre o leito da pista.

Uma testemunha relatou que parou seu veículo para sinalizar o local, acionando o pisca-alerta e fazendo sinais luminosos para alertar os motoristas que se aproximavam. Apesar disso, um veículo utilitário, descrito como sendo possivelmente uma Toyota SW4 de cor prata, que trafegava no mesmo sentido, acabou atropelando a jovem.

Ainda conforme o boletim, a testemunha tentou abordar o condutor após o atropelamento, porém ele não parou e seguiu em direção ao município de Colorado do Oeste, caracterizando, em tese, evasão do local do acidente e omissão de socorro.

A testemunha informou apenas que o motorista aparentava ser um homem de idade mais avançada. A placa do veículo e outras características que possibilitassem sua identificação não puderam ser anotadas.

Quando a equipe da PRF chegou ao local, a área já havia sido parcialmente desfeita em razão do atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros, que socorreu Jeniffer e a encaminhou ao Hospital São Lucas, em Cerejeiras. No entanto, a vítima morreu durante o deslocamento até a unidade hospitalar.

A perícia técnica foi realizada no local, e o caso deverá seguir sob investigação para identificar o veículo envolvido e o motorista que deixou a cena do acidente sem prestar assistência à vítima.

Jeniffer havia assumido, no último dia 24 de junho, uma vaga como técnica em enfermagem por meio de processo seletivo no município de Cabixi e também exercia atividades profissionais em Corumbiara. Sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.