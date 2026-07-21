VÍDEO: consumidor vai à polícia e denuncia possível golpe após descobrir divergência em carro em Vilhena

Um morador de Vilhena procurou a 1ª Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após suspeitar que a quilometragem de um veículo adquirido recentemente teria sido adulterada.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o proprietário levou o automóvel a uma concessionária para verificar um problema mecânico.

Durante a consulta ao histórico de revisões, foi constatado que, em uma revisão realizada em 2023, o veículo já registrava aproximadamente 89 mil quilômetros rodados, enquanto o painel atualmente marca cerca de 78 mil quilômetros.

Ainda segundo o relato, a divergência de aproximadamente 11 mil quilômetros levantou a suspeita de fraude na quilometragem do automóvel.

Diante da situação, o proprietário registrou a ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil e para alertar outros consumidores sobre esse tipo de prática criminosa, que pode estar sendo aplicada em negociações de veículos.

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da possível adulteração e eventual responsabilidade dos envolvidos.

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