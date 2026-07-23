Bruno Bolsonaro Scheid estreia na disputa eleitoral e reforça compromisso com trabalho e fidelidade aos princípios

Em vídeo divulgado após a convenção estadual do partido, realizada em Porto Velho, pré-candidato ao Senado afirma que ingressou na vida pública a pedido de Jair Bolsonaro, reforça compromisso com Rondônia e diz que seu único acordo será com a população

Um dia após ser apresentado oficialmente durante a convenção estadual do Partido Liberal (PL), realizada na noite de quarta-feira (22), em Porto Velho, o produtor rural e vice-presidente estadual da legenda, Bruno Bolsonaro Scheid, divulgou um vídeo nas redes sociais em que se apresenta ao eleitor e detalha os princípios que pretende levar para a disputa ao Senado Federal.

Na gravação, Scheid relembra sua trajetória no setor agropecuário e afirma que decidiu interromper sua atuação na pecuária para ingressar na vida pública.

“Meu nome é Bruno Scheid, mas você pode me chamar de Bruno Bolsonaro Scheid. Sou produtor rural, venho da pecuária, atividade paralisada para enfrentar os problemas da vida pública. Quero trabalhar para o povo. Quero fazer parte de uma história escrita para o povo” , declarou.

Durante a mensagem, o pré-candidato também voltou a mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem atribuiu o incentivo para iniciar sua caminhada política. Segundo Scheid, recebeu como orientação manter a confiança em Deus, no eleitor e preservar seus princípios ao longo da trajetória.

“Jair Messias Bolsonaro me pediu lá no início: confie em Deus, confie no povo e não faça o primeiro acordo” , afirmou.

Ao falar sobre a forma como pretende atuar caso seja eleito, Bruno Bolsonaro Scheid disse que não pretende negociar seus valores para alcançar objetivos políticos e que seu compromisso será entregar resultados à população.

“O único acordo que a vida pública vai me permitir fazer é entregar para você aquilo que você espera de um homem como eu: trabalho” , declarou.

O pré-candidato encerrou a gravação afirmando que pretende dedicar seu esforço à representação dos interesses de Rondônia no Senado Federal.

“Eu vou entregar o meu melhor. Todos os dias por você” , disse.

Na legenda da publicação, Scheid reforçou que sua atuação política será guiada pelos princípios que, segundo ele, marcaram sua trajetória até a pré-candidatura.

“Não estou aqui para agradar todo mundo. Estou aqui para defender aquilo em que acredito. Meu compromisso é com Deus, com o povo e com Rondônia. Sem negociar princípios. Sem promessas vazias. Com trabalho, transparência e coragem para enfrentar os desafios” , escreveu.

A publicação foi divulgada após a convenção estadual do PL em Porto Velho, evento que marcou o lançamento oficial de sua pré-candidatura ao Senado e no qual Bruno Bolsonaro Scheid foi apresentado como um dos principais nomes da legenda para as eleições.

Ao final da mensagem, o pré-candidato convidou os seguidores a participarem do debate sobre os principais desafios do estado, perguntando qual seria, na opinião deles, a maior prioridade de Rondônia.