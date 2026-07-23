Convenção do PL confirma Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva como candidatos

A Convenção Estadual do Partido Liberal (PL) em Rondônia oficializou, na noite da última quarta-feira, as candidaturas de Ezequiel Neiva a deputado federal e de Wiveslando Neiva a deputado estadual para as eleições de 2026.

O evento foi realizado na Villa Privilege, em Porto Velho, e reuniu lideranças políticas, filiados, apoiadores e representantes de diversas regiões do estado.

Durante a convenção, o PL também homologou os nomes que disputarão os cargos proporcionais e majoritários nas eleições de 2026, consolidando a chapa do partido para o pleito. Para Ezequiel Neiva, a convenção representou um momento de fortalecimento da sigla e de compromisso com a população. “O PL demonstrou sua união e organização ao homologar candidatos comprometidos com Rondônia. Temos um time preparado para defender os interesses da nossa população e trabalhar pelo desenvolvimento do estado”, afirmou.

Ezequiel Neiva também destacou a importância da candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia que tem o objetivo de promover avanços em diferentes áreas da administração pública. “O senador Marcos Rogério reúne experiência, liderança e compromisso com Rondônia. Tenho convicção de que ele está preparado para conduzir o estado em uma nova etapa de desenvolvimento, com responsabilidade e respeito às pessoas”, declarou.

Ao comentar a candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia, Wiveslando Neiva ressaltou a união do partido em torno de um mesmo propósito. “O PL está unido em um projeto que acredita no potencial de Rondônia. Marcos Rogério reúne as condições para liderar esse novo momento do estado, e me sinto honrado em fazer parte dessa caminhada ao seu lado, defendendo os mesmos valores e trabalhando por uma Rondônia cada vez mais forte”, frisou.

Wiveslando Neiva aproveitou para ressaltar sua escolha como candidato a deputado estadual, ressaltando que o projeto político nasce do diálogo com a população e da vontade de ampliar a representação das famílias rondonienses na Assembleia Legislativa. “Coloco meu nome à disposição da população com humildade e muita responsabilidade principalmente após o trabalho realizado por meu pai, deputado estadual Ezequiel Neiva. Quero representar cada região de Rondônia, ouvindo as pessoas e trabalhando para fortalecer a saúde, a educação, a produção rural e gerar mais oportunidades para todos”, frisou.

Já Ezequiel Neiva destacou que a candidatura à Câmara dos Deputados representa a continuidade de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos na Assembleia Legislativa. “Aceito esse novo desafio com a mesma dedicação que sempre tive na vida pública. Quero levar a voz de Rondônia para Brasília, buscando recursos, defendendo os municípios e trabalhando para que nosso estado continue avançando. Essa candidatura representa um compromisso com cada cidadão que acredita no trabalho sério e nos resultados”, encerrou.